EM in Belgien : Deutsche Hockey-Herren erreichen Halbfinale

Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Europameisterschaft in Belgien wie erwartet das Halbfinale erreicht.

von dpa

20. August 2019, 17:41 Uhr

In seinem letzten Gruppenspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Stefan Kermas am Dienstag in Antwerpen 5:0 (2:0) gegen Irland durch und zog auch bei der 17. EM in die Vorschlussrunde ein. Wenn die Niederlande anschließend auch Außenseiter Schottland besiegen, trifft Deutschland am Donnerstag auf Belgien und Oranje auf Spanien.

«5:0 hört sich leichter an, als es tatsächlich war», befand Kapitän Mats Grambusch. «Es war ein hartes Stück Arbeit gegen die immer unbequemen Iren. Zum Glück haben wir zwei frühe Tore gemacht.»

Niklas Wellen (3. Minute), Tom Grambusch (8.), Malte Hellwig (54.), Florian Fuchs und Lukas Windfeder (beide 60.) trafen gegen die Iren zum verdienten Sieg für die DHB-Herren, denen bereits ein Punkt zum Weiterkommen gereicht hätte. Kapitän Mats Grambusch & Co. hatten aber schon vor dem Anpfiff zusätzliche Motivation erhalten, weil Spanien durch ein 2:2 gegen England anstelle der Briten ins Semifinale kam.

Da damit feststeht, dass die Deutschen im EM-Klassement vor England landen werden, ziehen sie nach dem Turnier auch in der Weltrangliste an den Briten vorbei. Dadurch würden sie bei der Auslosung für eine mögliche Olympia-Qualifikation im November in Topf 1 vorrücken und einen vermeintlich leichteren Gegner als England in Topf 2 zugelost bekommen. Nur der Europameister löst schon in Antwerpen das Ticket nach Tokio direkt.