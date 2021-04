Titelkämpfe in Warschau : Deutsche Freistil-Ringer am ersten EM-Tag frühzeitig draußen

Die deutschen Freistil-Ringer Niklas Dorn und Eduard Tatarinov sind am ersten Tag der Europameisterschaft in Warschau frühzeitig ausgeschieden.

Hala Widowiskowo-Sportowa COS Torwarul. Łazienkowska 6a;00-449 Warszawa | Dorn verlor seinen Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm am Montag gegen den Moldauer Maxim Sacultan, für Tatarinov war im 79-Kilo-Limit nach einer Niederlage gegen den Armenier Arman Awagan ebenfalls nach einem Kampf Schluss. Sollten die Gegner der zwei Deutschen die Finals erreichen, könnten Dorn und Tatarinov in der Hoffnungsrunde um ...

