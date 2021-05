Winterspiele in Peking : DEB-Chef Reindl: Olympia-Entscheidung über NHL-Profis naht

Laut DEB-Chef Franz Reindl steht die endgültige Einigung über eine Rückkehr der NHL-Spieler zu Olympia bevor.

München | „Die finale Entscheidung dazu gibt es vielleicht noch bei dieser WM“, sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, der auch Mitglied des Exekutiv-Komitees des Weltverbandes IIHF ist, am Rande der Weltmeisterschaft in Riga. „Die grundsätzlichen Einigungen sind erzielt“, sagte Reindl weiter. 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang hatte sich...

