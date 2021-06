Leichtathletik : Das verflixte Jahr der Kugelstoßerin Christina Schwanitz

In der Schlussphase ihrer großartigen Kugelstoßkarriere bleiben Christina Schwanitz noch die Olympischen Spiele und vielleicht die Leichtathletik-EM 2022 in München. Der Weg nach Tokio birgt für die Zwillingsmutter jedoch immer neue Stolpersteine.

Bad Liebenzell | Das herzliche Lachen, für das Christina Schwanitz in ihrer langen Karriere auch immer bekannt war, verging der Kugelstoßerin im Kurpark von Bad Liebenzell mal wieder. Vier ungültige Versuche, am Ende 18,11 Meter - wenige Wochen vor Tokio ist die erhoffte erste Olympia-Medaille für die Ex-Weltmeisterin in weite Ferne gerückt. Ihr Trainer Sven Lang w...

