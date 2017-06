Turnfest in Berlin : Das passiert beim größten Massensport-Spektakel der Welt

vergrößern 1 von 1 Foto: Tatyana Zenkovich 1 von 1

Zum fünften Mal zieht das Deutsche Turnfest in Berlin die Massen in seinen Bann. Die Teilnehmerzahlen des vergangenen Treffens in der Rhein-Neckar-Region werden weit übertroffen. Die Deutsche Presse-Agentur beschreibt, was das Fluidum des Turnfests ausmacht und was es für die Stadt bedeutet.

Was kostet das Turnfest?

Der Berliner Senat geht von Kosten von rund 22 Millionen Euro aus. Eingerechnet sind dabei die Bereitstellung aller wichtigen Sportstätten, der Messe sowie Infrastruktur- und Sicherheitskosten. Der Bund hat eine Million Euro vor allem im Vorfeld der Veranstaltung zugeschossen. Ein Großteil der Kosten wird durch Teilnehmergebühren und Sponsoren gedeckt.

Was bringt das Turnfest der Hauptstadt?

Nach Berechnungen der Organisatoren aufgrund Erfahrungen vergangener Turnfeste gibt jeder Teilnehmer rund 300 bis 400 Euro in der Turnfestwoche aus - das ergibt für Berlin eine Wertschöpfung von geschätzten 30 Millionen Euro. Der Imagegewinn ist natürlich nicht mit Geld aufzuwiegen.

Wie viele Gäste werden erwartet?

Gemeldet haben über 80 000 Turner aus allen Bundesländern. Auch 3500 Teilnehmer aus elf Ländern sind dabei, die größten ausländischen Kontingente stellen Finnen und Dänen. Etwa die Hälfte der Gäste übernachten in 170 Schulen, wo Tausende Volunteers für einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung der Turner sorgen. Insgesamt sind 7000 Freiwillige im Einsatz.

Wie kann die Sicherheit gewährleistet werden?

Die Polizei hat nach dem Anschlag am Breitscheidplatz im Dezember alle Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verstärkt. Wie DTB-Präsident Alfons Hölzl berichtete, werden erstmals bei einem Turnfest die Schulen, in denen die Teilnehmer wohnen, durch Sicherheitskräfte bewacht. Auch für Eröffnungsfeier und Stadiongala wurden die Vorkehrungen verschärft.

Welche Tradition hat das Turnfest in Berlin?

Bereits vor 156 Jahren kamen die Turner zu ihrem 2. Deutschen Turnfest in Berlin zusammen, an jenem Ort, wo Friedrich Ludwig Jahn 1811 in der Hasenheide den ersten öffentlichen Turnplatz begründet hatte. 4000 Turner waren vom 10. bis 12. August 1861 dabei. Über 100 Jahre dauerte es, ehe Berlin 1968 erneut Ausrichter war. 1987 zur 750-Jahr-Feier Berlins brach das Turnfest alle Rekorde: Über 120 000 Teilnehmer strömten in die noch immer geteilte Stadt. Nach 2005 findet das Fest nun zum zweiten Mal seit der Vereinigung wieder in der Hauptstadt statt.

Was passiert bei der Stadiongala?

Das ist der Höhepunkt des Turnfests im Olympiastadion am 6. Juni. Rund 70 000 Zuschauer werden erwartet, über 6000 Sportler - darunter alle deutschen Auswahlturner - tragen zum Gelingen der Show bei. 309 überdimensionale Luftballons werden ein «Berliner-Luft-Bild» zaubern. Erwartet wird Kanzlerin Angela Merkel, während Ex-Weltmeister Eberhard Gienger mit dem Fallschirm im Stadion landet.

Welche der deutschen Meisterschaften in 24 Sportarten sorgt für die größte Resonanz?

Weit über 100 000 Tickets sind im Vorverkauf abgesetzt. Für die Finals der deutschen Titelkämpfe im Gerätturnen ist die Max-Schmeling-Halle bereits vor Turnfestbeginn nahezu ausverkauft, nur für den Mehrkampf der Männer gibt es noch Karten. Einige der Olympia-Turner wie Sophie Scheder, Andreas Toba und Andreas Bretschneider fehlen allerdings verletzungsbedingt, Weltcupsiegerin Tabea Alt hat wegen schulischer Verpflichtungen ihren Start abgesagt. Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen ist als Turnfest-Botschafter omnipräsent. Auch die Titelkämpfe im Trampolin-Turnen und in der Gymnastik sind ausverkauft.

Wo kann man mitturnen?

In allen Bezirken der Stadt gibt es rund 1000 Mitmach-Angebote. Die Straße des 17. Juni steht nach der Eröffnungsfeier am Samstag unter dem Motto: «Metropole aktiv» - zehntausende Gäste sollen zum Mitmachen aktiviert werden.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:00 Uhr