Vorschau : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Die Biathleten beenden den vorletzten Saison-Weltcup mit zwei Mixed-Staffeln.

Nove Mesto | Für die alpinen Herren steht das letzte Rennen vor dem mehrtägigen Saisonfinale in Lenzerheide an. Für die Langläufer sind im Engadin auf den langen Kanten gefordert. BIATHLON Weltcup in Nove Mesto, Tschechien 10.25 Uhr: Mixed-Staffel 13.45 Uhr: Single-Mixed-Staffel (ZDF und Eurosport) Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedi...

