Europaspiele : Das bringt der Tag in Minsk

Nach dem Erfolg im Mixed kann das Team des Deutschen Tischtennis Bundes heute bei den Europaspielen weitere Medaillen holen und die Olympia-Qualifikation sichern.

von dpa

26. Juni 2019, 06:30 Uhr

In einem dicht gedrängten Programm haben die deutschen Athleten am fünften Wettkampftag in Minsk einige gute Medaillenchancen.

Tischtennis: Timo Boll trifft im Halbfinale auf den Kroaten Tomislav Pucar (11.00 Uhr MESZ). Mit einem Sieg kann er die Olympia- Qualifikation perfekt machen. Das Finale findet ebenfalls heute statt (18.00 Uhr). Seine Teamkameradin Han Ying steht in der Vorschlussrunde der Monegassin Yang Xiaoxin (10.00 Uhr) gegenüber. Die ersten drei der Einzelkonkurrenzen schaffen den Sprung nach Tokio.

Kanurennsport: Auf der Regattabahn finden Finalrennen in fünf Disziplinen statt (9.00 Uhr). Gute Chancen rechnen sich der dreifache Olympiasieger im Einer-Canadier, Sebastian Brendel, der Herren-Zweier mit Hoff/Schopf und die Weltmeister im Zweier-Canadier Oeltze/Kretschmer aus.

Schießen: Olympiasieger und Titelverteidiger Christian Reitz führt das Teilnehmerfeld im Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole (15.50 Uhr) nach der Qualifikation an. Oliver Geis liegt auf Platz vier. Als Ziel nennt der Deutsche Schützenbund Platzierungen unter den besten sechs.