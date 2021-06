Formel 1 : Darauf muss man beim Großen Preis von Aserbaidschan achten

Max Verstappen droht auf dem kniffligen Stadtkurs in Baku der Verlust der Formel-1-Führung. Der Red-Bull-Pilot startet hinter seinem Titelrivalen Lewis Hamilton. Auch Sebastian Vettel muss aufholen.

Bakı | Schon wieder hat Charles Leclerc den WM-Favoriten in der Formel 1 den begehrtesten Startplatz entrissen. Wie vor zwei Wochen in Monaco sicherte sich der Ferrari-Pilot auch in Baku die Pole Position. In Aserbaidschan will der 23-Jährige am heutigen Sonntag (14.00 Uhr/Sky) aber auch wirklich von ganz vorn das Rennen beginnen, nachdem er in Monte Carl...

