Formel 1 : Darauf muss man beim Großen Preis der Emilia Romagna achten

Mick Schumacher hätte nichts gegen Regen. Aber auch so dürfte der Grand Prix in der Emilia Romagna genügend Spannung bieten. Sebastian Vettel will die nächste Formel-1-Frustfahrt verhindern.

Imola | Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet von Position eins in das Formel-1-Rennen in Imola am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL). Im Nacken hat der Rekordweltmeister das Red-Bull-Duo. Darauf muss man beim Großen Preis der Emilia Romagna achten: DIE NUMMER 44 MIT DER 99Es war knapp. Dennoch raste Lewis Hamilton (44) zur 99. Pole Position seiner Karriere u...

