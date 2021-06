Formel 1 : Dämpfer für Vettel: Spitze in Frankreich weit entfernt

Die Formel 1 startet in Frankreich in Stresswochen mit drei Rennen kurz nacheinander. Im Training stellt Max Verstappen seine gute Form unter Beweis. Für Sebastian Vettel läuft es nicht so gut wie zuletzt.

Le Castellet | Sebastian Vettel droht nach dem jüngsten Podiumsglück wieder der Absturz ins hintere Formel-1-Mittelfeld. Nach einem Crash mit einer Werbebande und blauen Flecken im Cockpit beendete der Aston-Martin-Pilot die beiden Trainings zum Großen Preis von Frankreich jeweils auf dem 15. Platz. Dabei hatte der Hesse nach dem Mutmacher mit Rang zwei in Bak...

