Gegen Ence : Counter-Strike-Team von Faze holt Titel der ESL Pro League

Faze besiegt die finnische Mannschaft Ence im Finale der ESL Pro League. Für die US-Organisation, die mit einem Mix aus europäischen Spielern antritt, ist es der zweite große Turniererfolg in Folge.

Voller Freude fielen sich die Spieler vom Faze Clan nach dem Gewinn der finalentscheidenden Runde in die Arme. Mit dem Finalsieg gegen das finnische Team Ence kann Faze nach der IEM Katowice das zweite große CS:GO-Turnier in Folge gewinnen. Im Interview nach dem Spiel widmete Teamkapitän Finn „karrigan“ Andersen den Sieg den Fans: „Danke an alle, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.