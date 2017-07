Vor Gran Canaria : Comeback-Sieg für Windsurfer Köster

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Der dreimalige Weltmeister, der in Vargas auf Gran Canaria lebt, hatte sich im September 2016 bei einem Trainingssprung in Australien das Kreuz- und das Innenband gerissen sowie einen Meniskusschaden davongetragen. Nach erfolgreicher Operation in Hamburg und intensiver Rehabilitation hat sich Köster wieder in Form gekämpft.

«Ich bin total happy über diesen Sieg, denn eigentlich wollte ich in Pozo nach der langen Pause in erster Linie Wettkampferfahrung sammeln», sagte Köster. Mit Doppel-Loops in Serie und spektakulären Wellenritten hat er in Pozo auch im Finale Weltmeister Victor Fernandez Lopez keine Chance gelassen.

Bei den Frauen feierte die Hamburgerin Lina Erpenstein als Dritte den ersten Podiumsplatz ihrer Karrie bei einer PWA-Regatta. «Es ist wie ein Traum, mit meinen Windsurf-Idolen auf dem Treppchen zu stehen», sagte die 20-Jährige.

Köster und Erpenstein werden vom 29. September bis zum 8. Oktober zum 35. Windsurf-Weltcup vor Sylt erwartet.

