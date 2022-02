Tennis-Star : Comeback mit Fragezeichen: Djokovic emotional zurück

Gut fünf Wochen ist es nun her, dass das Gerichtsdrama Novak Djokovic ein Ende nahm und der Tennisstar Australien verlassen musste. In Dubai tritt der 34 Jahre alte Serbe nun wieder an. Und dann?

Natürlich dreht sich auch bei seinem Tennis-Comeback in Dubai für Novak Djokovic einiges um das beispiellose Gerichtsdrama von Australien und die Folgen. Mit etlichen Fragezeichen um seine Zukunft und neuer Motivation ist die Nummer eins der Welt wieder zurück. Erleichtert und emotional reagierte der Serbe auf seinen souveränen Erstrunden-Sieg ebenso w...

