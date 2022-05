Spring-Derby : Cassandra Orschel siegt als erste Reiterin seit 1975

Erstmals seit 47 Jahren hat wieder eine Reiterin das deutsche Spring-Derby gewonnen. Die Hamburgerin Cassandra Orschel setzte sich am Sonntag bei der 91. Auflage des Klassikers auf Dacara durch. Als einziges der vier Paare im Stechen blieben die für Polen startende 29-Jährige und ihre Stute fehlerfrei. Orschel sicherte sich als fünfte Frau in der 102-jährigen Geschichte des Turniers den Sieg. Als letzte Reiterin hatte 1975 die Britin Caroline Bradley in Hamburg-Klein Flottbek triumphiert.

Zweiter wurde in dem mit 120 000 Euro d...

