NHL : Capitals wegen konfiszierter Ukraine-Flagge in der Kritik

Der NHL-Club Washington Capitals sieht sich großer Kritik ausgesetzt, weil Eishockey-Fans mit Ukraine-Flaggen der Zutritt zu seiner Heimspielstätte untersagt wurde.

Demnach habe das Sicherheitspersonal beim Spiel der Capitals gegen die Carolina Hurricanes (4:0) eine neue Anweisung gezeigt, auf der explizit stand: „No Ukraine/Russia Signs“. Ein Foto des Auszugs der Anweisung hatte in den Sozialen Medien große Aufregung ausgelöst. Die Capital One Arena verwies in einem Statement auf die allgemeine Sicherheitsordnung...

