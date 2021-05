Mehrkampf : Bundestrainer Kühne über Carolin Schäfer: „Wir brauchen sie“

Bundestrainer Wolfgang Kühne ist überzeugt, dass die ehemalige Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei sein wird.

Götzis | „Es geht ihr von Tag zu Tag besser. Wir brauchen sie und wollen sie in Topform mitnehmen“, sagte er am Rande des Mehrkampf-Meetings am Wochenende in Götzis. Die 29-jährige Leichtathletin von Eintracht Frankfurt musste auf den Start bei der ersten Olympia-Qualifikation wegen der Nebenwirkungen einer Corona-Impfung verzichten. Schäfer plant, am 19. u...

