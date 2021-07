NBA : Bucks verkürzen in NBA-Finals auf 1:2

Angeführt von einem überragenden Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks in den NBA-Finals gegen die Phoenix Suns auf 1:2 verkürzt.

Milwaukee | Beim 120:100 am Sonntagabend (Ortszeit) kam der Grieche auf starke 41 Punkte, 13 Rebounds und 6 Vorlagen und hielt die Chancen auf die zweite Meisterschaft in der Geschichte der Bucks damit am Leben. Zum Titelgewinn braucht ein Team vier Siege, die Suns sind weiterhin im Vorteil. Nach den zwei Niederlagen zum Start in die Finals bei den Auswärtsspi...

