NBA : Bucks haben trotz Antetokounmpo-Ausfall Finale vor Augen

Die Milwaukee Bucks sind auch ohne Giannis Antetokounmpo im Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA in Führung gegangen.

Milwaukee | Beim 123:112-Erfolg gegen die Atlanta Hawks fehlte der 26-Jährige aufgrund einer Knieverletzung. Dafür sprang Center Brook Lopez in die Bresche. Dank seiner 33 Punkte gingen die Bucks in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung. Lopez gab das Lob direkt an seine Mitspieler weiter, denn neben ihm erzielten mit Khris Middleton (26 Punkten), Jrue Ho...

