Letzte EM-Chance : Brustschwimmer Koch «gehört nicht zum alten Eisen»

Schafft er es doch noch zur EM? Für Brustschwimmer Marco Koch werden die deutschen Meisterschaften zum Alles oder Nichts um ein Ticket für die Europameisterschaften. Ein deutscher Weltrekordler setzt sich für den Brustschwimmer ein.

von dpa

18. Juli 2018, 13:56 Uhr

Für Marco Koch ist es die letzte EM-Chance, für Philip Heintz, Franziska Hentke und die anderen deutschen Top-Schwimmer eine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt in Glasgow.

Bei den deutschen Meisterschaften von Donnerstag bis Sonntag in Berlin braucht Brustschwimm-Ass Koch eine klare Leistungssteigerung, um doch noch zur EM zu dürfen. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat dem 28-Jährigen, der die Norm verpasst hat, eine Hintertür offen gelassen. Chefbundestrainer Henning Lambertz ist sich sicher: «Er gehört noch lange nicht zum alten Eisen». Weltrekordler Paul Biedermann würde Koch in jedem Fall mitnehmen.

«Ich finde die Diskussion nicht verständlich, ob Marco Koch zu den Europameisterschaften fährt oder nicht», sagte Biedermann der Deutschen Presse-Agentur. «Er hat für den Deutschen Schwimm-Verband sehr oft die Medaillen geholt und am Ende für ein positives Ergebnis gesorgt. Für mich wäre es klar, dass er mit dabei ist.» Koch hatte über 200 Meter Brust als Weltmeister von 2015 und Vize-Weltmeister von 2013 größere Erfolge als die restlichen aktuellen deutschen Schwimmer gefeiert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Darmstädter allerdings die Norm für das Jahreshighlight verpasst, war aber dank einer Ausnahmeregelung dennoch zur Weltmeisterschaft geflogen. Dort hatte er enttäuscht. Schmetterlingsschwimmerin Hentke holte in Budapest die einzige Medaille für die Beckenschwimmer des DSV. Bei den Olympischen Spielen 2016 war das Team leer ausgegangen.

Damit Koch erneut in den Kader rückt, sollte am Samstag nach seinem Rennen über 200 Meter in etwa eine Zeit von 2:08,5 Minuten auf der Anzeigetafel in der Schwimmhalle im Europasportpark stehen. Koch müsste rund eine Sekunde schneller sein als zuletzt. «Körperlich hat er das dicke drauf, jetzt muss er es mental umsetzen und das kann er», sagte Lambertz. «Deswegen bin ich zuversichtlich.»

Koch hatte nach dem siebten Platz bei Olympia 2016 sein Training verändert und seine Ernährung umgestellt. Wenn man Sachen ausprobiert, gehöre es auch dazu, «dass es mal nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt», sagte Biedermann. «Man sollte gerade Marco keinen Vorwurf machen.» Biedermann hält die Weltrekorde über 200 und 400 Meter Freistil. Nach Olympia in Rio de Janeiro hatte der 31-Jährige seine Karriere beendet.

Während es für Koch also noch um sehr viel geht und auch Brust- und Lagenschwimmer Christian vom Lehn noch die Chance hat, mit einer herausragenden Leistung kurzfristig ins EM-Aufgebot zu rücken, können die anderen Sportlerinnen und Sportler die nationalen Titelkämpfe entspannter angehen.

«Die meisten werden jetzt noch nicht in Topform sein», prognostiziert Lambertz. «Es gibt ja keine Verpflichtung mehr, irgendeine Zeit nachzuweisen oder deutscher Meister zu werden.» Waren die deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr noch entscheidend für das Ticket zum Saisonhöhepunkt, setzte der DSV diesmal auf einen längeren Qualifikationszeitraum.

Die Sportler sollten dadurch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für das Training mit ihren Heimcoaches haben. «Die Form soll von allen top auf die EM ausgerichtet sein und die deutschen Meisterschaften sind wirklich in diesem Jahr nur eine Durchgangsstation», sagte Lambertz. Die EM findet in diesem Jahr im Rahmen der European Championships vom 2. bis 12. August statt. Ob Marco Koch dann um Medaillen schwimmt oder Urlaub machen kann, entscheidet sich am Wochenende.