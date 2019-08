Box-WM : Rückkampf zwischen Joshua und Ruiz in Saudi-Arabien

Der Rückkampf zwischen Box-Weltmeister Andy Ruiz Jr. und dem Briten Anthony Joshua findet am 7. Dezember in Saudi-Arabien statt. Die beiden Schwergewichtler kämpfen in Diriyya, einem Vorort der Hauptstadt Riad, gegeneinander.

von dpa

09. August 2019, 22:18 Uhr

Dies teilten Joshua via Twitter und sein Promoter bei Matchroom Boxing mit. Der ehemalige Vierfachweltmeister Joshua hatte Anfang Juni in New York überraschend die Titel der großen Verbände IBF, WBO und WBA sowie der weniger bedeutsamen IBO an Ruiz verloren.

Der Amerikaner Ruiz hatte sich damals im ausverkauften Madison Square Garden durch technischen K.o. durchgesetzt. Joshua, der Bezwinger von Wladimir Klitschko, musste seine erste Niederlage im 23. Profikampf hinnehmen. Ruiz hat in 34 Kämpfen 33 Mal gewonnen.