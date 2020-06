Beachvolleyball : Borger/Müller überzeugen in Beach-Liga

Die deutsche Meisterin Karla Borger und ihre Partnerin Svenja Müller geben in der neuen Beach-Liga den Ton an. Das neu zusammengestellte Beachvolleyball-Duo gewann in Düsseldorf auch sein drittes Spiel.

Avatar_shz von dpa

14. Juni 2020, 15:03 Uhr

«Ich war richtig aufgeregt. Es macht einfach wieder Spaß, auf dem Feld zu stehen. Den letzten Wettkampf zuvor hatte ich im November des Vorjahres», sagte die 31 Jahre alte Borger zum Auftakt der neuen Wettkampfform.

Nachdem sich Borger/Müller (Stuttgart/Dortmund) nach nur wenigen gemeinsamen Trainingstagen gegen das Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) glatt mit 2:0 (21:18, 21:18) durchgesetzt hatten, besiegten sie auch Melanie Gernert und Sarah Schulz (Berlin/Gonsenheim) mit 2:0 (21:16, 23:21). Auch Kim Behrens und Cinja Tillmann (Stuttgart/Senden) gewannen ihre ersten drei Spiele. Gesprengt wurde das favorisierte Nationalteam Bieneck/Schneider, für Blockspielerin Bieneck sind wegen einer Bauchmuskelverletzung die Liga-Spiele beendet.

In der privat initiierten Beach-Liga stehen sich auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf über 30 Tage je acht Frauen- und Männerteams gegenüber. Die Spiele finden wegen der Corona-Pandemie ohne Fans und unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen statt.