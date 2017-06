3:0-Erfolg : Boll mit Borussia Düsseldorf erneut Tischtennis-Meister

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Timo Boll und sein Team setzten sich im Finale klar mit 3:0 gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell durch. Für den erfolgreichsten Verein Europas ist es - Pokal und europäische Wettbewerbe eingerechnet - der 68. Titel der Geschichte.

In der Frankfurter Fraport Arena drohte Rekord-Europameister Boll zum Auftakt gegen den stark aufspielenden Dänen Jonathan Groth mit 1:2 in Rückstand zu geraten. Doch der 36-Jährige drehte den dritten Satz nach 8:10 auch mit dem nötigen Quäntchen Glück und brachte sein Team in Führung. Danach blieb der Schwede Mattias Karlsson gegen den gebürtigen Chinesen Wang Xi ohne Satzverlust.

Auch der deutsche WM-Achtelfinalist Ruwen Filus schaffte die Wende nicht und unterlag Karlssons Landsmann Anton Källberg in vier Sätzen. Fulda verlor damit wettbewerbsübergreifend sein siebtes Finale gegen die Borussia.

Ergebnisse

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 16:08 Uhr