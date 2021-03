Corona-Krise : Bokel: Impfungen für Olympioniken vor Quali-Wettkämpfen

Claudia Bokel hat als Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes Impfungen für potenzielle Olympia-Teilnehmer schon vor den Qualifikationswettkämpfen für die Sommerspiele in Tokio gefordert.

Berlin | „Impfungen kurz vor @Tokyo2020 reichen nicht, um Sportler/innen zu schützen bei Qualiwettkämpfen“, twitterte Bokel am Dienstag. Nach dem Säbel-Weltcup in Budapest in der vergangenen Woche hatte es im deutschen Team vier positive Corona-Tests gegeben. Diese Ergebnisse stammten von Nachkontrollen in Deutschland. Bokel wünscht sich vom Deutschen Olymp...

