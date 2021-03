Formel 1 : Bluff oder Nachholbedarf von Favorit Mercedes?

Die Testfahrten liefen sehr gut für Red Bull, weniger gut für Mercedes. Toto Wolff spricht schon davon, dass das Weltmeister-Team die „Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen“ muss. Die Hoffnung auf einen Titelkampf ist groß, aber Herausforderer Verstappen bremst.

Sakhir | Teamchef Toto Wolff sieht Formel-1-Branchenführer Mercedes kurz vor dem Saisonstart unter Zugzwang. Zwei Wochen vor dem Auftaktrennen am 28. März (17.00 Uhr/Sky) in der Wüste von Sakhir hatten die auch in diesem Jahr wieder schwarz lackierten Silberpfeile nicht den stärksten Eindruck hinterlassen, sondern Herausforderer Red Bull. Bei Testfahrten gi...

