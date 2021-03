Weltcup in Nove Mesto : Biathlon-Staffel mit Nawrath als Schlussläufer

Die deutschen Biathleten gehen beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto in der Besetzung Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath ins letzte Staffelrennen der Saison, gab der Deutsche Skiverband bekannt.

Biathlon Nove Mesto | Damit ersetzt Nawrath bei seiner Rückkehr ins Weltcupteam Roman Rees, der bei der WM in Pokljuka noch dabei war. Zudem ist Nawrath überraschend als Schlussläufer nominiert worden. Vor allem der 32-jährige Lesser steht im Mittelpunkt. Er hatte als Startläufer bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka einen Einbruch erlitten, so dass sein Team gleich zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.