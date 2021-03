Weltcup in Nove Mesto : Biathleten enttäuschen in Mixed-Staffeln

Der Wind in Nove Mesto ist oft tückisch. Das bekommen diesmal die Deutschen zu spüren und wenden in der Mixed-Staffel gerade noch ein Debakel ab. Derweil spielen die Norweger, angeführt von der überragenden Tiril Eckhoff, in einer eigenen Liga.

Biathlon Nove Mesto | So was hat Benedikt Doll in seiner langen Biathlon-Laufbahn auch noch nicht erlebt. „Ich hätte in meiner Karriere nicht gedacht, dass ich noch mal drum kämpfe, nicht überrundet zu werden“, sagte der 30-Jährige nach dem enttäuschenden neunten Platz in der Mixed-Staffel von Nove Mesto, in der das deutsche Quartett zwischenzeitlich sogar drohte, von d...

