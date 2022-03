Krieg in der Ukraine : Biathlet Lesser: „Höre sicher in dunklen Zeiten auf”

Biathlet Erik Lesser hätte seine Karriere gerne unter anderen Umständen beendet. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und massiven Einschränkungen überschattet nun der Krieg in der Ukraine alles.

„Ich höre sicher in dunklen Zeiten auf - aber ich werde auf meine Karriere sicher nicht dunkel zurückblicken”, sagte Lesser im Interview des „Münchner Merkur” und der „tz”. Nach seinem überraschenden zweiten Platz in der Verfolgung am Sonntag in Kontiolahti geht es für den 33-Jährigen am Donnerstag beim Premieren-Weltcup im estnischen Otepää mit dem Sp...

