Eiskunstlauf-WM : Berliner Paarläufer Hocke/Kunkel erreichen Kür-Finale

Die erste Hürde bei der Eiskunstlauf-WM ist genommen. Im Paarlauf erreich Annika Hocke/Robert Kunkel ebenso das Kür-Finale wie bei den Damen Nicole Schott. Während das Duo auf Olympia-Kurs steuert und auf Rang 13 landet, muss sich Schott mit dem 20. Platz begnügen.

Stockholm | Im Rennen um einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2022 in Peking liegen die Paarläufer Annika Hocke/Robert Kunkel bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm gut auf Kurs. Das Berliner Duo landete im Kurzprogramm mit 57,48 Punkten auf dem 13. Platz. Die Oberstdorferin Schott kam in der Kurzkür nicht über den 20. Rang hinaus und muss sich in der Kür...

