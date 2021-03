Max-Schmeling-Halle : Berlin Volleys starten Ticketverkauf für Pilotprojekt

Die Berlin Volleys haben mit dem Ticketverkauf für das Pilotprojekt zur Rückkehr von Zuschauern in der Corona-Pandemie begonnen.

Berlin | Wie der Volleyball-Bundesligist mitteilte, sind 800 Karten für das Playoff-Spiel am 24. März gegen den SWD powervolleys Düren erhältlich. Vorbehaltlich entsprechend niedriger Inzidenzwerte in der Hauptstadt dürfen die Besucher nach einem Corona-Test bei der Partie in der Max-Schmeling-Halle dabei sein. Es wäre die erste Indoor-Sportveranstaltung vor P...

