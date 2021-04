Volleyball : Berlin gewinnt auch zweites Finalspiel gegen Friedrichshafen

Die Berlin Volleys sind dem Gewinn der deutschen Volleyball-Meisterschaft ein gutes Stück nähergekommen.

Berlin | Das zweite Spiel der Finalserie gegen den VfB Friedrichshafen gewann der Hauptstadtclub mit 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) und liegt jetzt mit 2:0 in Führung. Bereits am Donnerstag könnte die Mannschaft von Trainer Cedric Enard im dritten Spiel der Serie „Best of five“ am Bodensee ihren elften Titelgewinn perfekt machen. Der erste Satz verlief lange Zei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.