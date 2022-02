NFL : Bengals für Super Bowl in Los Angeles eingetroffen

Die Cincinnati Bengals sind für den Super Bowl in Los Angeles eingetroffen. Das Flugzeug mit der Mannschaft landete am Dienstagmittag (Ortszeit).

Bis zum Duell mit den Los Angeles Rams bereitet sich das Team um Quarterback Joe Burrow auf dem Gelände der University of California (UCLA) vor. Am Abend zuvor hatten sich die Bengals vor mehreren zehntausend Fans feiern lassen und vor der Abreise aus Ohio verabschiedet. Die Rams sind in ihrer gewohnten Umgebung, das SoFi Stadium in Inglewood ist ihre ...

