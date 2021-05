French Open : Becker traut Zverev in Paris viel zu: „Bühne ist bereitet“

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker traut Alexander Zverev bei den French Open in diesem Jahr viel zu.

Boulogne-Billancourt | „Die Bühne ist bereitet, jetzt liegt es an ihm, einfach den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Becker in einer vom TV-Sender Eurosport organisierten Online-Medienrunde. „Zverev ist seit vielen Jahren ein Top-Ten-Spieler. Er war im Finale der US Open. Er hat ein gutes Turnier in Melbourne Anfang des Jahres gespielt. Es fehlt ihm nicht mehr viel“, sagte ...

