FIVB : Beachvolleyball: Vorgaben für Turnier in Katar aufgehoben

Zwei deutsche Beach-Volleyballerinnen wollen im Sand nicht anziehen, was ihnen Behörden in Katar vorschreiben. Karla Borger und Julia Sude sagen für das Turnier in Doha sogar ab. Der Zoff schlägt hohe Wellen. Dann folgt eine Wende.

Doha | Nach dem Streit um Bekleidungsvorschriften und der Absage des deutschen Duos Karla Borger/Julia Sude für das Welttour-Turnier in Katar sind die Outfit-Vorgaben aufgehoben worden. Man sei der „festen Überzeugung, dass Frauen-Beachvolleyball, wie jeder...

