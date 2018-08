Welttour-Finale in Hamburg : Beachvolleyball: Chantal Laboureur und Julia Sude treten aus dem Schatten

Die bekanntesten Gesichter sind beim Welttour-Finale nicht dabei – Chance und Last für das Duo Laboureur/Sude.

16. August 2018, 17:22 Uhr

Hamburg | In Überlebensgröße grüßt das Konterfei von Julia Sude die Fans im Stadion am Rothenbaum. Ihre Partnerin Chantal Laboureur steht als große Pappfigur schon am Eingang der Hamburger Anlage. Der deutsche Beachvolleyball hat zwei neue Covergirls, auch wenn die Athletinnen davon nicht viel wissen wollen. „Nein“, als Covergirls sehen sie sich nicht, betonten beide. „Aber man merkt, dass wir im Fokus stehen“, sagte die 30-jährige Sude beim Welttour-Finale. Und ihre zwei Jahre jüngere Partnerin ergänzte: „Es kommt Druck von außen. Das darf man nicht an sich ranlassen. Es freut uns aber auch. Wenn wir uns selbst im TV sehen, bekommt man auch mal Gänsehaut.“

Lange standen Laboureur/Sude im Schatten der „Golden Girls“ Ludwig/Walkenhorst, die diesmal in Hamburg fehlen, weil Laura Ludwig gerade ihren Sohn Teo Johnston zur Welt gebracht hat. Doch das Thema wollen die Herausforderinnen gern klein halten: „Wir vergleichen uns nicht mit anderen Teams“, bemerkte Sude nur kurz.

Das ganze Jahr gehen Julia Sude und Chantal Laboureur in den Sandkästen der Welt weitgehend unbeachtet von der großen Öffentlichkeit ihrem Beruf nach – und das durchaus erfolgreich. „Zwei Turniere haben uns gar nicht gefallen“, berichtete die EM-Fünfte von der bisherigen Saison. Auf der World Tour 2018 wurde das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen aber auch schon zweimal Zweiter und einmal Dritter.

Siegprämie würde Saisonetat decken

Zum vierten Mal nacheinander qualifizierten sie sich die Frauen für das Welttour-Finale, das seit 2015 ausgetragen wird. „Das macht uns schon stolz“, sagte Abwehrspielerin Laboureur. In Hamburg wird die Medizinstudentin von den Fans gefeiert. Mit der Siegprämie von 150.000 Dollar wäre der komplette Saisonetat auf einen Schlag gedeckt.

Neunter, Fünfter, Fünfter sind die bisherigen Platzierungen des derzeit besten deutschen Teams beim Tour-Höhepunkt. „Es wäre schön, wenn es noch weiter nach oben geht“, sagte Zahnmedizin-Studentin Sude. Das Halbfinale sei das Ziel in Hamburg. Ihr Turnierauftakt gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes ging am Donnerstag allerdings mit 1:2 (21:14, 19:21, 8:15) daneben.

Duo erhielt erst kürzlich den Status Nationalmannschaft

Es war kein leichter Weg für das Duo, das seit 2013 gemeinsam spielt. Obwohl sie schon länger in der internationalen Spitze mitmischen, bekamen sie vom Deutschen Volleyball-Verband erst im Vorjahr den offiziellen Status Nationalmannschaft verliehen. Die vom DVV vorgegebene Zentralisierung in Hamburg ging und geht das schwäbische Duo nicht mit, organisierte sich ähnlich wie die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst selbst.

Erst jetzt wird das vom Verband, an dessen Spitze es große personelle Veränderungen gab, akzeptiert. „Zentralisierung ist nicht nur Hamburg. Wir müssen im Auge haben, was in ganz Deutschland passiert“, unterstrich Bundestrainer Imornefe Bowes.

Wenn Ludwig/Walkenhorst im kommenden Jahr auf die Beach-Bühne zurückkehren, sind sie Kontrahenten im Ringen um die Tickets für Olympia 2020. Die Qualifikation dafür startet im Herbst: „Da wollen wir schon ein, zwei gute Ergebnisse vorlegen“, sagte Sude.

