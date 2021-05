Basketball-Playoffs : BBL: Quarantäne-Trainingslager über Wochen nicht zumutbar

Für sichere Playoffs in der Basketball-Bundesliga in Corona-Zeiten wurde in der Liga kurz auch über ein verpflichtendes Quarantäne-Trainingslager nach Vorbild des Fußballs nachgedacht.

Köln | Am Ende entschieden sich die Verantwortlichen aber wegen des langen Zeitraums gegen eine solche Lösung für die acht teilnehmenden Teams. „Bei den Fußballern geht es um rund zehn Tage. Wir hätten über mehr als vier Wochen Quarantäne-Trainingslager gesprochen“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Dienstag in einer Online-Medienrunde vor dem Start d...

