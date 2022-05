Basketball : BBL-Aufsteiger Rostock Seawolves will nun ProA-Titel

Nach dem feststehenden Aufstieg in die Basketball-Bundesliga wollen die Rostock Seawolves die Saison mit der Zweitliga-Meisterschaft krönen. Vor dem Hinspiel am Montag (19.30 Uhr) in der Stadthalle gegen die Tigers Tübingen sagte Cheftrainer Christian Held: „Wer die Mannschaft kennt und die Jungs das gesamte Jahr über gesehen hat, weiß: Dieses Team will unbedingt gewinnen. Das zeichnet es aus.“

Er ist überzeugt, dass die Mannschaft a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.