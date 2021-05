Finalturnier in München : Bayerns Basketballer gewinnen Pokal-Krimi

Die Basketballer des FC Bayern München haben erstmals seit 2018 das Pokalfinale erreicht und dürfen nach einem Krimi-Sieg auf ihren dritten Titel hoffen.

München | Der Topfavorit mit Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Samstag im ersten Halbfinale in eigener Halle Rivale ratiopharm Ulm mit 104:102 (91:91, 84:84, 49:36) nach zwei Verlängerungen und revanchierte sich damit auch für die klare Liga-Niederlage von vor einer Woche. Das Finale wird am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) auch in München ausgespielt, den G...

