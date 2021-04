Euroleague-Viertelfinale : Bayern hoffen auf Comeback - „Keiner will 0:3 rausfliegen“

Die Basketballer des FC Bayern haben die Hoffnung auf ein Comeback im Viertelfinale der Euroleague auch nach zwei bitteren Niederlagen nicht aufgegeben.

München | Die Münchner empfangen am 28. April (20.45 Uhr/Magentasport) Olimpia Mailand zum dritten Spiel der Best-of-Five-Serie - bei einer Niederlage wäre das Aus besiegelt. „Keiner will hier 0:3 rausfliegen“, stellte Nationalspieler Paul Zipser einen Tag vor der Partie klar. „Wir wollen allen zeigen, dass wir in die Playoffs gehören.“ Bayern hatte als erster ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.