BBL-Top-Four : Bayern-Basketballer mit Unverständnis über Pokalansetzung

Die Basketballer des FC Bayern sind schwer verärgert über die Terminierung des Top-Four-Turniers um den deutschen Pokal an diesem Wochenende in München.

München | Weil bereits am nächsten Dienstag das erste Playoff-Viertelfinale in der Euroleague in Mailand folgt, stehe sein Team vor einer „Lose-Lose-Situation“, sagte Trainer Andrea Trinchieri. Mit dieser Doppelbelastung umzugehen sei „nicht schwierig, sondern unmöglich“, unterstrich der Bayern-Chefcoach. Die Münchner hätten das in der eigenen Halle stattfin...

