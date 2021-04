BBL : Basketballer passen Playoff-Modus an - Start am 20. Mai

Wegen der vielen Unwägbarkeiten in der Corona-Krise hat die Basketball-Bundesliga ihren Modus für die Playoffs angepasst, teilte die BBL mit.

Köln | Zwar sollen die Serien weiter im Best-of-Five-Format ausgetragen werden, das Heimrecht wechselt aber nicht wie sonst üblich nach jedem Spiel. Stattdessen wird in der K.o.-Runde nach dem Modus 2-2-1 gespielt, so wie dies aktuell auch in der Euroleague der Fall ist. Das bedeutet, dass ein Team in den ersten beiden Partien und einem möglichen letzten Spi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.