DOSB : Basketballer für Olympia nominiert - Liste ohne Schröder

Der Deutsche Olympische Sportbund hat am Montag zwölf Basketballer für die Sommerspiele in Tokio nominiert.

Ul. Zrinsko Frankopanska 211, 21000, Split, Kroatien | Dabei handelt es sich um den Kader, der am Sonntag in Split durch einen Sieg im Finale des Qualifikationsturniers gegen Brasilien das Olympia-Ticket gelöst hatte. Nicht auf der Nominierungsliste steht daher Dennis Schröder. Der NBA-Star hatte in Split gefehlt, weil die Frage der Versicherung für ihn nicht geklärt werden konnte. Er hatte das Team ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.