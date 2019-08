Basketball-WM : Rödl: Lo wird zum Start «voll spielen können»

Bundestrainer Henrik Rödl plant fest mit einem Einsatz des zuletzt angeschlagenen Aufbauspielers Maodo Lo beim WM-Start der deutschen Basketballer.

Avatar_shz von dpa

30. August 2019, 07:44 Uhr

«Sicher spürt er das noch, aber er wird voll spielen können», sagte der Coach nach dem Vormittagstraining zwei Tage vor dem Duell mit Mitfavorit Frankreich am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) in Shenzhen.

Lo hatte sich vor einer Woche im Test gegen Tunesien eine Knöchelverletzung zugezogen und auch noch beim 74:64 in der Generalprobe gegen Australien am Mittwoch ausgesetzt. «Er war noch nicht hundertprozentig, da haben wir ihn noch schonen wollen. Wir wollten ihn erst heute richtig belasten», sagte Rödl. Der 26-jährige Lo vom FC Bayern trainierte am Freitag wieder mit dem Team.