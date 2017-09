Basketball-EM in Istanbul : Italien, Griechenland und Slowenien im Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Lefteris Pitarakis 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 22:15 Uhr

Der deutsche Gruppengegner Italien setzte sich in der Runde der besten 16 in Istanbul gegen Finnland mit 70:57 (48:29) durch und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Serbien und Ungarn. NBA-Star Marco Belinelli ragte mit 22 Punkten heraus, der Ex-Bamberger Nicolo Melli kam auf zehn Zähler. Finnland mit dem früheren Bundestrainer Henrik Dettmann konnte nicht mehr an die Leistungen aus der Heim-Vorrunde in Helsinki anknüpfen.

Die Griechen düpierten überraschend Litauen, Sieger der deutschen Gruppe, mit 77:64 (37:30). Nach holpriger Gruppenphase geht es für den zweimaligen Europameister nun gegen Kroatien oder Russland.

Das slowenische Team um NBA-Profi Goran Dragic bezwang den deutschen Gruppengegner Ukraine mit 79:55 (42:27). Die Slowenen blieben damit auch in ihrem sechsten Spiel bei dieser EM ungeschlagen und treffen nun auf den Sieger der Partie zwischen Lettland und Montenegro. Aufbauspieler Dragic zeigte mit fünf Punkten eine eher unauffällige Vorstellung, bester Werfer der Slowenen war der eingebürgerte Amerikaner Anthony Randolph mit 21 Zählern.

Die vier Partien im Sinan Erdem Dome waren sehr mäßig besucht. Insgesamt sahen nur gut 5345 Zuschauer die erste Hälfte der Achtelfinals, beim deutschen Sieg über Frankreich waren 1060 Besucher dabei.

