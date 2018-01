BBL : Bonn demontiert Basketball-Meister Bamberg mit 106:69

Die Telekom Baskets Bonn haben den deutschen Basketball-Meister Brose Bamberg deklassiert. Die Rheinländer bezwangen den Titelverteidiger 106:69 (53:31) und fügten dem Serienmeister die höchste Saison-Niederlage zu.

von dpa

28. Januar 2018, 19:31 Uhr

Angeführt vom überragenden Kroaten Tomislav Zubcic, der mit 33 Punkten Top-Scorer der Partie wurde, waren die Bonner von Beginn an das bessere Team und siegten am Ende auch in der Höhe verdient. Die Bamberger zeigten sich 48 Stunden nach der Euroleague-Pleite bei ZSKA Moskau in einer desolaten Verfassung und verloren mit Leon Radosevic zwei weitere Leistungsträger wegen Verletzungen.