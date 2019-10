NBA-Profi : Basketball-Star Dennis Schröder sucht einen Privatkoch

Wer möchte Dennis Schröder bekochen? Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder sucht per Instagram einen persönlichen Küchenchef.

Avatar_shz von dpa

05. Oktober 2019, 13:45 Uhr

Vorzugsweise soll der aus Deutschland kommen und deutsche sowie internationale Küche im Repertoire haben. Pasta, Quesadillas, Lamm, Koteletts und Steaks stehen ganz oben auf der Wunschliste des 26-Jährigen, der sich in den USA und bei seinen Deutschland-Aufenthalten verwöhnen lassen will. Der deutsche Nationalspieler bittet in seinem Beitrag vom 4. September um Empfehlungen seiner Follower.