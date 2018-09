Wechsel nach Istanbul : Basketball-Nationalteam kurzfristig ohne Kapitän Benzing

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss vorerst ohne Kapitän Robin Benzing auskommen. Der 29-Jährige verließ das Trainingslager der Auswahl, um ein Angebot seines neuen Vereins Besiktas Istanbul in der Türkei anzunehmen. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund.

von dpa

04. September 2018, 10:27 Uhr

«Ich werde so schnell es geht zur Mannschaft zurückkehren», sagte der 133-malige Nationalspieler Benzing. Wann genau er Bundestrainer Henrik Rödl wieder zur Verfügung stehen wird, ist aber noch offen.

Am 6. September reist die Mannschaft nach Hamburg, wo an den beiden Tagen der Supercup auf dem Programm steht. Das Prestigeturnier dient als Vorbereitung auf die wichtigen Qualifikationsspiele zur WM 2019 am 13. September in Estland und 16. September gegen Israel in Leipzig. Dabei besitzt das Rödl-Team mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Endrunde nach China.