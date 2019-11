Euroleague : Alba Berlin verliert auch bei Real Madrid

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague sein fünftes Spiel in Serie verloren.

01. November 2019, 23:05 Uhr

Die Berliner unterlagen trotz einer couragierten Leistung vor 10.289 Zuschauern beim spanischen Meister Real Madrid mit 71:85 (38:42). Alba bleibt damit als Tabellen-16. im Tabellenkeller. Bester Berliner Werfer war Martin Hermannsson mit 13 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste nur auf den Langzeitverletzten Stefan Peno sowie Marcus Eriksson verzichten. Alba zeigte zunächst zu viel Respekt, lief so von Beginn an einem Rückstand hinterher. Nach nicht einmal dreieinhalb Minuten wurde dieser schon zweistellig (2:13). Wie schon in den letzten Spielen fanden die Berliner offensiv nur schwer in die Partie.

Erst im zweiten Viertel steigerten sich die Gäste. In der Verteidigung agierten sie nun deutlich besser und konnten so die Offensive der Spanier stoppen. Auch im eigenen Angriff fanden die Berliner ihren Rhythmus.

Knapp drei Minuten nach dem Seitenwechsel glich Tyler Cavanaugh zum 48:48 aus. Nach 27 Minuten brachte Johannes Thiemann Alba sogar erstmalig mit 55:53 in Führung. Anschließend verpassten es die Berliner aber mehrfach, die Führung zu behaupten. Offensiv gerieten sie wieder aus dem Tritt, kassierten vor Ende des dritten Viertels einen 0:8-Lauf (56:64). Im Schlussviertel häuften sich die Fehler.