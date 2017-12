Basketball-Eurocup : ALBA Berlin unterliegt überraschend Limoges

Berlin (dpa) – Basketball-Bundesligist ALBA Berlin muss im Eurocup um den zweiten Platz in der Gruppe C bangen. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner dem französischen Vertreter CSP Limoges nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 78:84 (47:42).