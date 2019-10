Basketball-Bundesliga : Alba Berlin gewinnt Auftaktspiel gegen Vechta

Berlin (dpa) – Alba Berlin ist mit einem souveränen Erfolg in die Basketball-Bundesliga gestartet.

02. Oktober 2019, 22:37 Uhr

Die Berliner siegten vor 7377 Zuschauern in eigener Halle in ihrem ersten Saisonspiel gegen Rasta Vechta dank starker zweiter Hälfte mit 101:73 (50:43). Am ersten Spieltag hatte Alba noch spielfrei. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 14 und Marcus Eriksson mit 13 Punkten.