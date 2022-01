Australian Open : „Barty-Party”: Australien feiert Barty für Titel

Ashleigh Barty ist eine würdige Nummer eins der Tennis-Welt und nun auch eine denkwürdige Australian-Open-Siegerin. Im Stile eines Champions stillt sie die Sehnsucht der Australier.

Im kurzen roten Sommerdress spritzt Ashleigh Barty mit Schampus. Ausgelassen lacht sie, nachdem sie all den Erwartungen gerecht geworden ist und Australien einen historischen Sport-Moment geschenkt hat. Glückselig hockt sich die erste heimische Australian-Open-Siegerin seit 44 Jahren auf den grünen Rasen in einer der schönen Parkanlagen in Melbourne. D...

